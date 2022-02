Sheyla Rojas habló esta noche para Magaly Medina y confirmó que se reconcilió con su novio Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como Sir Winston, esto luego de abandonar su mansión en Guadalajara por un arranque de celos.

Tras retomar su romance con el millonario empresario mexicano, la popular ‘Shey Shey’ fue consultada sobre si estaba dispuesta en dar el siguiente paso y llegar al altar, sin embargo, aclaró que no había recibido tal propuesta.

“No hemos hablado de matrimonio porque, en realidad, yo creo que es algo que él lo tiene que hacer, a él le tiene que nacer”, respondió la modelo peruana tras reconocer que su pareja estaba tardando en pedirle la mano, pese a que todavía no cumplen un año de relación.

“Él sabe que yo quiero tener hijos, que yo me quiero casar, que quiero formar mi familia, y tampoco me voy a quedar esperando toda la vida, tres o cuatro años, yo no lo esperaría y él lo sabe”, sentenció la influencer.

¿Por qué terminaron?

La exchica reveló que hubo un quiebre en su relación luego que encontrara mensajes en el celular de ‘Sir Winston’, el cual la llevó a abandonar la lujosa casa que compartía con el empresario.

“Mira a mí me choca que mi novio le diga a otra mujer: ‘mi reina’. La única reina de esta casa y de su vida soy yo, entonces, quizá, yo lo tomé a mal, porque, a mí, esas cosas no me gustan”, contó la popular ‘Shey Shey’ tras reconocer que quizá exageró la situación.

VIDEO RECOMENDADO:

Flavia Laos dice que borró todas sus fotos con Patricio Parodi

Flavia Laos dice que borró todas sus fotos con Patricio Parodi https://www.americatv.com.pe/