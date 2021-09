Tal como lo habían anunciado, Sheyla Rojas ofreció este martes una entrevista a “Amor y Fuego”, programa que conducen Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre y que se transmite por Willax TV.

Los presentadores del espacio iniciaron la conversación preguntándole a la modelo sobre su relación con Pedro Moral, su ex novio, quien tras la ruptura la acusó se der una “interesada”.

“Yo como le dije a él, yo creo que si hubiera sido sincero desde el principio y no me hubiera ‘pintado pajaritos en el aire’ sí me hubiera casada contigo”, explicó.

La modelo manifestó que su decisión de terminar abruptamente el noviazgo se debió a que “en la convivencia yo me di cuenta que su personalidad no iba con la mía”.

“Él tenía un carcater muy fuerte y eso sumado a los temas económicos (provocaron el fin de la relación)”, dijo y se defendió de las acusaciones de su exnovio contando algunos detalles no conocidos de lo que vivió junto a él.

“Le presté dinero y no me lo pagó (...) No tengo pruebas porque no lo hice a través de un banco sino que se lo di directamente a él”, reveló e indicó que cuando Pedro se sentó el el sillón rojo “sí me afectó mucho que me dijera interesada”.

Sobre los gastos exorbitantes de su boda, Sheyla explicó: “Cuando él me pide la mano, él me manda con su hermana para que me lleve con los proveedores y ella fue la que me llevó... Yo siento que no fue mi culpa”.

Finalmante, manifestó que ella estuvo “muy ilusionada (de Pedro Moral) pero no enamorada y por eso fue que no me casé (...) Era de él el sueño de casarse, yo no quería, mi sueño era formar una familia, pero no vestirme de blanco”.

