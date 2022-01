Tras lograr su ansiada internacionalización gracias a su exitosa participación en el reality “El poder del amor”, que se grabó en Turquía, Shirley Arica hizo un mea culpa y aseguró sentirse arrepentida de los escándalos que protagonizó con diversas figuras del espectáculo local.

En una entrevista que ofreció al programa “En Boca de Todos”, la modelo manifestó que desea enfocarse en su trabajo y en su pequeña. “Todo lo que me ha tocado vivir y las malas decisiones que he tomado, me han ayudado mucho a, hoy por hoy, saber qué es lo que quiero y lo que no”, indicó.

La popular “Chica realidad”, que en breve viajará a Ecuador a participar en el reality “La nueva estrella” de Ecuavisa, también reveló estar arrepentida de sus duras críticas contra Tilsa Lozano por el romance que sostuvo con el ‘Loco’ Vargas.

“Yo creo que no debí darle esos adjetivos (a Tilsa). No medí la magnitud de mis palabras en ese momento; entonces, de eso sí me puedo arrepentir (...) Sí, por supuesto (le pediría disculpas). Creo que las disculpas te ayudan a ganar cosas, en lugar de la soberbia; la soberbia no te lleva a nada”, expresó.

Al estar tan concentrada en sus proyectos laborales, Shirley precisó que no tiene para el amor; además, no está interesada en tener pareja. “(Estar con alguien) implica dedicación, tiempo y yo necesito un hombre decidido en mi vida. Deportista podría ser, pero nada con el fútbol”, sostuvo.

También recordó a sus exparejas y no tuvo reparos en admitir que Reimond Manco fue “su trampolín” y gracias a él logró ser famosa. Respecto a Jean Deza, lamentó que haya dejado el fútbol, pues “era una gran promesa” pero “le faltó alguien al lado que lo sepa guiar”.

Sobre Jossmery Toledo, quien fue señalada como la manzana de la discordia en su relación con Deza, aseguró no guardarle rencor. “Ella no tiene la culpa de nada, es más me cae bien. Lo poco que la conozco, me parece divertida, buena onda”, indicó.

