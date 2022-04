Luego de que el polémico canal ‘Hablando huevadas’ se burlara de los miembros de la selección peruana de futsal Down, la Sociedad Peruana de Síndrome de Down y el Colectivo Down Perú mostraron su rechazo frente a este mal llamado “humor negro”.

A través de las redes sociales de la SPSD hicieron un llamado a la reflexión y dejaron en claro a Jorge Luna y Ricardo Mendoza, conductores de dicho espacio, que este tipo de bromas hace más daño que un golpe.

“Llamamos a la reflexión, no sólo a quienes utilizan la condición del síndrome de Down u otra en narraciones de supuesto “humor”, sino sobre todo a la audiencia que aplaude este comportamiento. Promovamos una sociedad en la que nos valoremos y respetemos”, se lee en el mensaje que acompaña al video.

Mientras que en el video aparecen tres miembros de la SPSD señalando que les hubiera gustado estar en su show para decirles a los conductores que “burlarse de alguien no es gracioso”.

“Hola amigos de ‘Hablando huevadas’, nos contaron que el otro día hicieron una bromita sobre nosotros en su show. Nos hubiera gustado estar ahí, obviamente no para pararnos y darles su chiquita como hizo un actor de cine hace poco. Nosotros hubiéramos levantado la mano para decirles que burlarse de alguien no es gracioso. Ese tipo de burlas en ocasiones hace más daño que un golpe. No usemos el humor para burlarnos de los demás, usémoslo para estar más unidos”, reflexionaron los jóvenes.

#NoEsGracioso. Llamamos a la reflexión, no sólo a quienes utilizan la condición del síndrome de Down u otra en narraciones de supuesto “humor”, sino sobre todo a la audiencia que aplaude este comportamiento.

📢Promovamos una sociedad en la que nos valoremos y respetemos 💪 pic.twitter.com/ILeXJmjhsk — Sociedad Peruana de Síndrome de Down (@SPSindromeDown) April 25, 2022

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes dice que ella y Rodrigo Cuba se arrepienten de muchas cosas

Melissa Paredes dice que ella y Rodrigo Cuba se arrepienten de muchas cosas https://www.americatv.com.pe/