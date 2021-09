Sofía Franco aprovechó las cámaras del programa “En boca de todos” para aclarar sus recientes declaraciones para “América Espectáculos”, donde distintos medios de espectáculos señalaron que la conductora dio entender que tenía la esperanza de recuperar su matrimonio con Álvaro Paz de la Barra.

Ante estos titulares en los medios de entretenimiento, la presentadora explicó que sus declaraciones de distorsionaron: “Los amigos de ‘América Espectáculos’ me abordaron y en un minuto dije lo que ustedes escucharon y que quizás los rótulos no corresponden con lo que dije”.

Sofía Franco aclaró que sí está separada del alcalde de La Molina y que se encuentra en el proceso de divorcio. Además, la conductora dijo que pese a que ya no son pareja, ambos tiene una comunicación más fluida por el bienestar de su hijo.

“Me referí a una nueva oportunidad para salir adelante y usted me entiende en casa (dirigiéndose al público). Reflexionar siempre es bueno, perdonar es divino y por supuesto yo tengo que aclarar y sobre todo a la gente que sigue enviando mensajes de amor y apoyo incondicional y que valoro demasiado. Yo sé que la gente se preocupa por mí y yo estoy muy bien y continúo en mi situación y sí estoy separada”, dijo.

“Es un proceso, el tema el legal y todo eso, pero sí hemos dado un paso importante como familia y es el diálogo, que hoy por hoy es más fluido, a favor de nuestro pequeño y por ahí vamos bien porque es importante el diálogo. Hemos conciliado y hace tiempo que no había esa fluidez”, sentenció.

Finalmente, Sofía pidió a la prensa mayor respeto con los comentarios sobre su vida privada y que solo desea recuperar su trabajo como conductora de televisión.

“Algunos se arañan por ahí y yo creo que hay que respetar la vida de cada quien. Yo sé que somos públicos y que estamos ‘En boca de todos’ y en el ojo de la tormenta, pero yo en este momento me encuentro bien y tranquila, donde vivo sola con mi pequeño y estoy saliendo adelante. Tratando de recuperar lo que me gusta, que son ustedes y mi trabajo, como es la conducción y estar en el programa, eso es lo que me hace feliz y yo les agradezco de verdad ese interés y esa preocupación”, concluyó.

