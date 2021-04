Sofía Franco expresó su emoción tras incorporarse a la conducción del programa radial “La Hora Loca de Radiomar”. La popular rubia dijo sentirse agradecida por todo el cariño que ha recibido de los oyentes.

“Compartir cabinas con Canchita Centeno ha sido una experiencia muy bonita. Hace tiempo no hacía radio y ahora me siento realmente confortada, súper feliz porque la gente me ha hecho llegar su cariño y solidaridad. De verdad muchas gracias al público por brindarme su respaldo. Recibo los comentarios con muchísimo cariño”, dijo Franco.

Asimismo, la figura de televisión adelantó que ha recibido algunas propuestas que aún está evaluando.

“Hay muchas sorpresas y de hecho lo que quiero ahora es seguir trabajando porque soy una mujer de TV. He recibido algunas propuestas, pero las voy a dar a conocer en su momento”, puntualizó.

En la primera edición de su programa, Sofía entrevistó a Víctor Manuelle, el popular “Sonero de la Juventud”, quien desde Miami habló de su nuevo éxito musical junto a La India y su próxima llegada a Perú.

Horas antes del estreno del programa radial “La Hora Loca de Radiomar”, Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra reaparecieron para enviar un comunicado a la opinión pública anunciando que han “podido solucionar los impases generados como pareja” y que tomaron “la decisión de vivir separados.

A través de su cuenta de Instagram, la expresentadora de TV compartió el escrito firmado por ella misma y por el alcalde del distrito de La Molina. En este comunicado, Franco admitió que ambos se han brindado las “disculpas necesarias”.

“Debido a los hechos ocurridos en días pasados, que son de público conocimiento, queremos informarles que a la fecha hemos podido solucionar los impases generados como pareja, restableciendo el diálogo cordial entre nosotros, lo cual ha generado que nos brindemos mutuamente las disculpas necesarias, por las lamentables acciones y expresiones vertidas de manera pública”, se lee en las primeras líneas del comunicado.

Esta es la carta que compartieron Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra. (Foto: Captura de @sofiafrancoayllon)

