Tal como se había anunciado, la agrupación Son Tentación, liderada por la cantante Paula Arias, se encargó de hacer bailar a los invitados de Tilsa Lozano y Jackson Mora durante su boda celebrada este viernes en un lujoso rancho de Pachacámac.

Figuras conocidas del mundo del espectáculo como Adolfo Aguilar, Natalia Otero y Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el ‘Zorro Zupe’, compartieron imágenes de la fiesta a través de las redes sociales.

En los videos se observa a la jurado de “El Gran Show” muy emocionada junto a su esposo. Ambos se muestran felices mientras bailan al ritmo de la salsa.

Tilsa Lozano se casó este 25 de noviembre con el luchador profesional Jackson Mora luego de más de tres años de relación y un año después de anunciar su compromiso.

Durante la ceremonia del casamiento civil, la ex ‘Vengadora’ se quebró al leer sus votos matrimoniales en el altar a su ahora esposo.

“Gracias por llegar a mi vida, gracias por cada sonrisa que me has sacado, gracias por cada lágrima que me has aguantado y gracias por poner siempre de tu parte. Gracias por aceptarme tal cual soy y gracias por hacer de mi vida un mundo más bonito”, se le oye decir a la empresaria.

