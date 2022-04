Stephanie Cayo terminó con las especulaciones. La actriz confirmó el fin de su romance con el también actor Maxi Iglesias, coprotagonista en la película “Hasta que nos volvamos a encontrar” de Netflix.

Durante una entrevista con un medio internacional, la peruana fue consultada respecto a los rumores que iniciaron hace poco más de una semana en el programa “Amor y Fuego”.

“No, ya no seguimos. La historia de amor sigue en la película y estamos muy contentos los dos de que nuestra historia haya traspasado tantos corazones. Le ha ido muy bien a la película. Estamos muy contentos con los resultados”, dijo Stephanie bastante tranquila.

En ese sentido, la artista aseguró que actualmente son muy buenos amigos y que se quieren mucho. “Ni siquiera éramos la pareja perfecta en la película y; sin embargo, esas cosas pasan. Somos amigos y nos queremos mucho”.

Por otro lado, la menor de las Cayo también fue cuestionada sobre los recientes rumores que la relacionan con el actor turco Kerem Bürsin, protagonista de la novela “Love is in the air”. “Lo he conocido y me parece un gran tipo, pero todavía no lo conozco mucho, entonces digamos que todavía no lo he conocido muy bien”, expresó la actriz de 34 años tras admitir que le parece guapo.

