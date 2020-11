El desafortunado episodio de violencia que vivió la peruana Stephanie Valenzuela en manos del que era su pareja, el actor Eleazar Gómez , no solo le trajo duros momentos, marcas en el cuerpo y un profundo dolor, sino más ganas de vivir y salir adelante mientras se desarrolla el proceso legal en México. Para demostrar la fuerza que tiene en estos días, ella usó su cuenta en Instagram para compartir el reciente tatuaje que se realizó.

El diseño está en su brazo izquierdo y la palabra elegida fue “resiliencia”. Es de color morado y fue realizado por un gran amigo.

“Palabras precisas. Nuevo tatto hecho por mi querido @inkaholiknixon”, escribió la joven.

Adicional al video compartido por Stephanie Valenzuela en Instagram Stories, el propio artista difundió una fotografía tomada segundos después de terminar su trabajo.

En ella se puede ver a la peruana con una gran sonrisa, atuendo veraniego y con el rostro descubierto, demostrando que las marcas en su piel han ido desapareciendo tras sufrir golpes y mordeduras por parte de Eleazar Gómez después de que este le pidiera la mano.

Stephanie Valenzuela se mostró sonriente para lucir su nuevo tatuaje. (Foto: @inkaholiknixon / Instagram)

Significado de su tatuaje

La resiliencia es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas o situaciones adversas como la muerte de un ser querido, un accidente, agresión, entre otras.

Esta palabra cobra mayor fuerza en cada caso de violencia de género, psicológica, abuso sexual o ataques que sufren las mujeres en manos de su pareja, tal como le sucedió a la joven cantante y modelo.

La resiliencia les ayuda a empoderarse, ser conscientes de sus capacidades, valor y salir adelante de ese ciclo de violencia.

Le pidieron disculpas

En los últimos días, Stephanie Valenzuela se mostró ante las cámaras del programa “Venga la alegría” cubriendo su cara con una mascarilla y reveló que tuvo contacto con la actriz Zoraida Gómez, hermana del mexicano, quien le ofreció unas disculpas por la agresión.

“Con Zori sí tengo contacto. Zori me escribió, ella me escribió bastante bien, yo le expliqué un poco las cosas, porque le he tenido que devolver la ropa de él, el carro de él, todo lo que estaba en mi casa, pero ellos (la familia de Eleazar) son muy respetuosos, es más, ella me dijo: ‘Te quiero pedir disculpas’, le dije: ‘No tienes nada de qué pedirme disculpas porque realmente tú no me has hecho nada, ni tu mamá’, hay que deslindar eso”, narró.

