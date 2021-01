A través de sus stories de Instagram, Stephanie Valenzuela compartió un video en el que mostró que se reunió con Paula Manzanal, Jamila Dahabreh y Macarena Vélez en Tulum, ciudad de México.

En el video, de solo unos segundos, se ve a ‘Tefy’ junto a las otras modelos peruanas dentro de un auto, bailando a ritmo del tema musical “Porfa” de Feid y Justin Quiles, mientras ella graba con su celular. “Welcome. Combo completo”, fue el mensaje que escribió Valenzuela sobre el clip.

Macarena Vélez recurrió a su cuenta oficial de Instagram para contarle a sus seguidores que el encuentro con Paula, Jamila y Stephanie se dio sin planearlo.

“Increíble. Muy buenos días. ¿Cómo están? Arrancando semana, bueno, la arrancamos ayer, fue un día de locos, en verdad me iba a regresar a Perú, pero decidí seguir viajando. Por el momento, me vine a Tulum porque las chicas me dijeron que estaban por acá, que estaba súper chévere”, contó en sus stories de Instagram.

Asimismo, Macarena comentó que ella y las otros modelos se realizaron una prueba de descarte de coronavirus (COVID-19).

“El día que se hicieron la prueba también me la hice, y todo perfecto, negativo. Estoy por estos lares. Fue un viaje sin programación, fue algo que salió así de la nada, sin pensarlo, de un día para otro. Ya les estaré contando”, añadió la exchica reality.

Por su parte, Paula Manzanal y Jamila Dahabreh no han compartido con sus seguidores imágenes del viaje.

Rebeca Escribens defiende a Stephanie Valenzuela

