Florcita Polo no solo estaría atravesando momentos difíciles en el ámbito emocional, sino también en el económico. Susy Díaz reveló que la influencer está endeudada, pese a que en el 2018 recibió una fuerte suma de dinero como herencia de Augusto Polo Campos.

La exvedette se presentó este jueves en el programa “América Hoy” y fue consultada sobre la herencia de 100 mil dólares que le entregaron tras la muerte del compositor, y si era verdad que le dio este dinero a Néstor Villanueva para comprarse una lujosa camioneta.

“Flor ahora no tiene nada, tiene una deuda de 30 mil dólares en el banco, tiene deudas, no tiene un sol... sobre la herencia, ella sabrá en qué lo ha gastado. Hay un mandamiento que dice ‘no codiciarás bienes ajenos’. De la herencia no le queda ni un sol”; comentó la artista peruana, evitando confirmar si Néstor uso el dinero en beneficio propio.

Susy Díaz también comentó que le preguntó a su hija en qué había gastado esta herencia, sin embargo, no obtuvo una respuesta. “Le dije: ‘Flor, ¿Qué has hecho con la plata?’, pero no me quiso decir nada”, agregó.

Asimismo, aseguró que ella está asumiendo el pago del alquiler del departamento donde actualmente vive Florcita junto a sus dos hijos.

“Es alquilado, 900 dólares mensuales. Yo, por mi hija y por mis nietos, gasto todo (...) todo lo que me piden, yo se los doy”, comentó.

