Talía Azcárate se suma a las voces de fuerza luego que la selección peruana quedó eliminada del Mundial Qatar 2022. La periodista deportiva le pidió al hincha que no deje de alentar al equipo nacional por los logros y alegría que han brindado al país durante todos estos años al mando de Ricardo Gareca.

Tras haber fallado en la ronda de penales ante Australia, muchos hinchas y periodistas no pudieron evitar caer en la nostalgia y el sentimiento de pena que golpeó a todos por terminar de forma abrupta el sueño de Qatar 2022. Pero otros fanáticos y comentaristas deportivos han preferido tomar una posición de reconocer lo logrado y estar agradecidos por lo avanzando.

Una de ella es Talía Azcárate, quien no dudó en mostrarse agradecida y renueva su confianza por la blanquirroja en este complicado momento para el amante del fútbol.

“Gracias por devolvernos la esperanza y gracias por hacer latir nuestros corazones. Yo no te daré la espalda. Yo no dejaré de alentarte. ¡En esta estamos juntos! ¡Nos verán volver, de eso no tengan dudas!”, escribió Talía desde su cuenta de Instagram.

Gracias a su profesión, Talía tuvo la oportunidad de estar cubriendo desde Qatar este difícil partido de la selección y fue testigo en primera fila de lo vivido por nuestros jugadores en el partido de repechaje por su boleto a Qatar 2022.

“Si me contaban de niña que iba a cubrir el repechaje de Perú en Qatar 2022, no lo creía. A veces la realidad termina superando, incluso, nuestras expectativas. Vamos ‘perucito’ de mi vida”, escribió emocionada la periodista en su cuenta de Instagram desde la ciudad de Doha.

Ahora como una hincha más se suma al pedido de no dejar caer lo brazos, seguir alentando, superar este amargo momento y saber que nuestra selección volver a darnos a alegrías dejando en el pasado el difícil tiempo que no toca superar.

