Desde que terminó su tomentosa relación con Eleazar Gómez, Tefi Valenzuela se ha dedicado de lleno a su carrera como cantante. Es así que en sus redes sociales comparte todo lo que viene haciendo para promocionar su tema “El perdón”.

Y en una de sus últimas publicaciones de Instagram, la influencer ha sorprendido a todos sus seguidores luego de postear un vide en el que que aparece luciendo un diminuto bikini blanco y se muestra moviéndose al ritmo de la canción mientras cocina.

“¿Quien adivina lo que mejor cocino?”, escribió Tefi junto al clip que tiene cerca de 70,000 “Me gusta”. En los comentarios, sus seguidores le dieron muchas muestras de apoyo y algunas de sus amigas incluso bromearon al respecto.

“Arroz con huevo”, le escribió Paula Manzanal; “Jajajajaa lo peor es que realmente cocinas bien”, comentó la influencer y excandidata al Congreso Aneth Style; “Ajá ajá se quema, se quema amiga”, indicó la popular presentadora Carolina Sandoval.

El video de Tefi Valenzuela también fue posteado en la cuenta verificada de Instagram del programa “Suelta la Sopa”. “La ex de #EleazarGomez le pone sabor y fuego a eso que está cocinando #TefiValenzuela. ¿Cómo habrá quedado esa comida?”, señalaron junto a las imágenes.

Sin embargo, aquí la modelo sí recibió muchas críticas de parte de los cibernautas. “Lo único q le interesa es llamar la atención como sea”, “Si no se encuera no hace nada”, “Ya no sabe cómo llamar la atención, tan bonita que es”, se puede leer entre los comentarios.

