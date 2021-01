Spheffany Loza terminó hace poco su larga y complicada relación con Pancho Rodríguez e inició soltera este 2021; sin embargo, a sus 28 años ya piensa en congelar sus óvulos por si no encuentra al hombre con quien formar una familia.

Es así que es una breve entrevista al diario Trome aseguró que por el momento esta “sola y tranquila, enfocada en mi negocio y en salir adelante”. Asimismo, reveló que no tiene prisa por contraer matrimonio, pero sí le gustaría tener hijos.

“Casarme sí, pero más adelante. Formar una familia es algo que anhelo mucho, pero aún no se puede dar, así que hay que esperar”, dijo. La popular Tepha también se refirió a cómo debe ser la persona que intente conquistar su corazón.

“No tengo al hombre perfecto (en mente), pero que sea detallista, amoroso, sincero, honesto y fiel. Es difícil encontrar a alguien con todas esas cualidades... Pero así estoy bien, estaré sola por un buen tiempo y hasta que Diosito lo quiera”, agregó.

Si bien aseguró que una boda no es algo que le quita el sueño, lo que desea es convertirse en madre. “Sí (tengo) prisa por formar una familia, si no aparece el indicado haré lo que hizo ‘Ale’ Baigorria (congelar sus óvulos) y tendré a mi hijo sola”, aseveró.

“Todo el mundo me dice estás joven, pero en cualquier momento se me pasa el tren y me muero”, manifestó entre risas la integrante de “Esto es Guerra”, que aún no sabe si la llamarán para la nueva temporada del reality.

