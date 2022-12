La modelo e influencer, Tepha Loza, está pasando un buen momento en su relación con su actual pareja, el empresario Mario Neumann, con quien ya convive. Es más, tiene el anhelo de casarse y tener un hijo con él.

Así lo declaró en una entrevista para el programa ‘América hoy’, donde aseguró que tiene muchas ganas de proyectarse con su actual pareja debido a que se siente madura y segura.

“Siento que esta experiencia que estoy viviendo es totalmente otra cosa y muy diferente a las anteriores. Creo que es una época en la que me siento madura, segura, con ganas de proyectarme a mil por hora y si quiero volar o proyectarme a futuro es mi problema, mi tema. Es mi cuerpo, mi mente, mi corazón”, señaló Tepha Loza.

Quiere casarse y tener hijos

Tepha Loza desea casarse con nuevo novio

Pero no solo eso. Tepha están tan feliz que también sueña con casarse y tener un hijo debido a que ese ha sido su anhelo toda su vida.

“Yo me proyecto, pero también depende de él. De todas maneras, digo que sí, me encanta lo que estoy viviendo, estoy disfrutando mil. Déjenme vivir, si yo estoy feliz. No hay norma, no hay ley del amor”, reveló Loza.

“(Tener un hijo) Es algo que he anhelado toda mi vida porque siento que soy bien familiar, me gusta el calor de la familia, del hogar. Me considero súpertranquila y sí me encantaría tener mi familia, de todas maneras”, añadió.

La joven empresaria contó que ya ha conversado sobre tener un hijo con Mario Neumann y reveló que se lleva bien con los hijos de su pareja y los considera como sus propios hijos.

“(¿Si hablé con mi pareja?) Sí, de hecho, es algo que quisiéramos los dos, a pesar de que tiene dos hermosas criaturas que los amo como si fueran mis hijos y vamos a ver lo que prepara Dios, a mí, a él. No me quiero adelantar, en ese sentido, divulgarlo a todo el mundo porque tampoco me compete hacerlo. Es mi vida, es algo privado, en algún momento se enterarán si Dios me bendice con (un bebé)”, aclaró.

