Tepha Loza se enlazó vía telefónica con el programa “América Hoy” para responder a las interrogantes que han surgido tras conocer que decidió darse una nueva oportunidad en el amor al lado del empresario Mario Neumann.

La hermana de Melissa Loza confirmó que está conviviendo con su novio, a quien calificó como un hombre serio que “sabe lo que quiere”.

Sin embargo, la también modelo no tomó a bien que Janet Barboza le preguntara en pleno programa en vivo sobre los rumores que señalan que su actual pareja es separado y tiene hijos. “Tu pareja actual, el empresario con el que sales, Mario ¿está divorciado, separado, tiene hijos?”, cuestionó la compañera de Ethel Pozo.

“Bueno, son temas delicados los que han tocado en su momento porque creo que no tienen el derecho de sacar cosas privadas de una persona y más aun si tiene una familia de por medio, entonces no sé de dónde sacan que es multimillonario y no sé qué tanta cosa, la gente solamente habla, critica, juzga y señala, y solamente sacan lo que les parece, pero no pretendo hablar más del tema de lo que ven en mis redes, así que lo importante es que estoy tranquila y feliz y lo que hablen los demás, sinceramente no me importa”, dijo Tepha Loza.

Asimismo, Tepha aseguró que el tiempo no es un problema para ella: “Si para ustedes les ha parecido rápido esto, yo creo que no hay una norma, una ley para el amor (...) una manera tan linda y sincera, que es lo importante, estoy feliz”.

En otro momento de la entrevista, la chica reality aseguró que si sus anteriores relaciones no funcionaron no fue por ella. “Estoy feliz, es lo que siempre he anhelado, lamentablemente si no se dieron con otras personas no fue por mí sino por esas otras. Esta persona sabe lo que quiere, tiene una vida hecha y derecha y eso es lo que busco, tener una familia estable. Tengo como cuatro meses de relación”, manifestó.

Tepha Loza en enlace con 'América Hoy'

