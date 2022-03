Los rumores de un romance entre Tepha Loza y Ignacio Baladán siguen sonando fuerte. La integrante de “Esto es Guerra” se animó a hablar sobre el tema y explicó cuál es su situación con el modelo.

Ante las cámaras de “América Espectáculos”, la menor de las hermanas Loza confesó que Ignacio Baladán “está haciendo sus méritos” para conquistarla.

“Como nunca acá me han visto soltera, están como sorprendidos. Chicos, yo estoy acá tranquila. Melissa está siempre cuidándome y asustando a todo el mundo. Vamos a ver qué pasa pues”, dijo.

En otro momento, Tepha aseguró que su hermana Melissa le habría dejado las cosas claras a Baladán. “Los veo cuchicheando, pero no sé de qué, pero yo sé que Melissa le ha puesto un parche”, comentó entre risas.

Semanas atrás, el uruguayo fue cuestionado por Loza y sorprendió al asegurar que algo podría pasar entre ambos.

“A Tefita la quiero mucho, por ahora no hay nada, pero si. Nunca digo que no. No sé qué pasa con tefita, la vi en un evento con otros influencer, y le mando un beso, espero verla en EEG”, comentó en aquel entonces el empresario.

