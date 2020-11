Luego que Tilsa Lozano reapareciera en algunos programas de televisión y hablara de su relación con Jackson Mora, la empresaria regresó al ojo de la tormenta. Sin embargo, lejos de molestarse o incomodarse por los comentarios en su entorno, prefirió utilizar sus redes sociales para expresarse.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de “Amor de verano” compartió un extenso mensaje en el que se dirige a sus seguidores y reflexiona sobre las personas y sus variadas opiniones.

“El mundo está́ lleno de personas que sin importar lo que hagas, no les agradaras. Pero también está lleno de personas que te amaran, esa es tu gente. No eres para todos y eso está bien. No pierdas tu tiempo tratando de convencer a alguien de tu valor, o de cuan equivocados están contigo. No eres para ellos y ellos no son para ti”, escribió en su mensaje.

“El camino de la vida es sagrado, solo compártelo con tu verdadera tribu, personas con tu misma energía. Recuerda no hay gente mala hay gente infeliz y cada uno da lo que tiene dentro”, añadió Tilsa Lozano en su publicación de Instagram.

Como era de esperarse, en menos de 12 horas sus seguidores le han dado más de 11 mil ‘likes’ y cientos de comentarios que respaldan su mensaje e incluso elogian la fotografía que acompaña el post.

Cabe señalar que esta publicación de Instagram se dio luego que Magaly Medina, en su programa en ATV, presentara un informe en el que ironizaba con la relación de Tilsa Lozano y Jackson Mora.

