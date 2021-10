Tilsa Lozano sorprendió a sus seguidores al anunciar que el deportista Jackson Mora le pidió matrimonio el día de su aniversario. La noticia despertó distintas reacciones entre los comentaristas de espectáculos y unos criticaron la falta de espontaneidad en la pedida de mano.

Genuino o no, Tilsa Lozano se convirtió en la novia de Jackson Mora en medio de la pandemia del coronavirus, sumándose así a la lista de personalidades del espectáculo nacional que también decidieron dar un nuevo paso en sus vidas sentimentales.

¿Qué otras famosas decidieron comprometerse en medio de la pandemia?

Ethel Pozo

La hija de Gisela Valcárcel se comprometió con el director Julián Alexander en el mes de julio y en Cancún, México.

La conductora del programa “América Hoy” fue la responsable de anunciar su compromiso a través de un romántico mensaje en su perfil de Instagram.

“Y dijimos sí. No puedo con la emoción, mi corazón explota literal al escribir estas líneas. No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y que vivo hasta ahorita. Mi ahora novio Julián Alexander se puso en complicidad con Dome y Lua (sus hijas) y me propuso matrimonio”, contó en su mensaje público.

Natalia Salas

La actriz peruana tuvo una pedida de mano de ensueño. Natalia fue sorprendida por el padre de su hijo, el fotógrafo Sergio Coloma, con el esperado anillo durante el viaje familiar que realizaron por California (Estados Unidos).

Fue la propia intérprete quien compartió la noticia con todos sus seguidores de Instagram a través de sus historiales.

Recordemos que la relación de Natalia Salas y Sergio Coloma inició a mediados de 2017. En 2019, cuando la actriz participaba en “El Artista del Año”, no pudo evitar emocionarse al revelar como inició la historia de amor con su pareja.

“Sergio y yo estamos hace dos años. Nos conocimos por casualidad. Tengo que reconocer yo lo vi y dije: ‘Este chico esta guapo’. A su prima le pregunte cuál era su situación sentimental y me dijo está soltero, y yo: ‘Hola’. Empezamos a conversar y no dejamos de hablarnos más”, narró.

“Siempre me ha apoyado en todo y es mi fan número 1 (...) Siempre soñé con tener un amor lindo, sano, alguien que te eleve, que te ayude a ser mejor persona y hoy casi a mis 32 años he encontrado a mi partner ideal”, aseguró en aquella oportunidad.

Melissa Klug

El compromiso de Melissa Klug sí que resultó ser una sorpresa. A través de Instagram, ‘La Blanca de Chucuito’ compartió con sus miles de seguidores la emoción que vivió durante la pedida de mano con el futbolista Jesús Barco, donde sus hijos fueron cómplices.

El último 9 de septiembre, la ‘Blanca de Chucuito’ utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus miles de seguidores un corto video de aquella inolvidable jornada para la pareja. En el clip se logra apreciar todo lo que preparó el futbolista para pedirle la mano a su actual pareja en complicidad con los hijos de Klug.

Además, Melissa Klug compartió un extenso mensaje al lado de estas imágenes donde agradece a todos los miembros de su familia que fueron parte de este compromiso.





Ivana Yturbe

La bella modelo peruana se comprometió en diciembre de 2020 con el futbolista Beto Da Silva y se casó en febrero de 2021 en Trujillo.

Actualmente, Ivana Yturbe está a pocas semanas de dar a luz a su hija Almudena y viene compartiendo el proceso de su embarazo a través del programa “En Boca de Todos” de América TV.

El Plus: Luigui Carbajal le pidió la mano a su novia

El exintegrante de la agrupación “Skándalo” le propuso matrimonio a su pareja Diana Garcia, quien no pertenece al medio artístico, en una velada pequeña en la que solo asistió su familia más cercana.

En una entrevista con el diario Trome, el actor señaló que no dejará pasar el tiempo y alistará todo para casarse en el 2023. Asimismo, negó que Diana este esperando un hijo porque no está en sus planes a corto plazo debido a que lo primordial es que la joven acabe su especialización, luego de haber concluido su carrera en medicina humana.

