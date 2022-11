La espera terminó. Tilsa Lozano se casó este 25 de noviembre con el luchador profesional Jackson Mora en un exclusivo local de Pachacámac, luego de más de tres años de relación.

A través de Instagram, invitados a la boda como Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el ‘Zorro Zupe’, compartieron emotivos momentos de la ceremonia, entre ellos el momento en que la modelo lee sus votos matrimoniales en el altar.

“Gracias por llegar a mi vida, gracias por cada sonrisa que me has sacado, gracias por cada lágrima que me has aguantado y gracias por poner siempre de tu parte. Gracias por aceptarme tal cual soy y gracias por hacer de mi vida un mundo más bonito”, se le oye decir a la jurado de “El Gran Show” con la voz entrecortada.

El ‘Zorro Zupe’ también compartió imágenes del primer baile de Tilsa Lozano y Jackson Mora como esposos. En el tierno video se ve a la pareja bailando al ritmo de la canción “Creo en ti” de Reik.

La boda de la ex ‘Vengadora’ se lleva a cabo en una lujosa locación en Pachacamac con la ausencia de varias figuras de la farándula local. El Zorro Zupe fue una de las pocas figuras públicas que se hizo presente en la boda de su mejor amiga, para la cual llevó un traje en color fucsia y unos exuberantes lentes de sol.

