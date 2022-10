Tilsa Lozano brindó una entrevista al programa “Estás en todas” para la secuencia ‘Las esferas de la verdad’. La modelo fue consultada sobre su futuro matrimonio con Jackson Mora, su participación en “El Gran Show”, y hasta se animó a responder quién es su persona menos favorita de la TV.

“¿Quién es tu persona menos favorita de la televisión?”, fue una de las interrogantes. “Mi persona menos favorita, claramente es Magaly (Medina). No hay mucho más qué decir”, respondió sin ahondar más en el tema.

Por otro lado, el jurado de “El Gran Show” dejó entrever que se siente frustrada porque aún le siguen recordando su polémica relación con Juan Manuel Vargas.

“Me duele cuando te siguen hablando de lo mismo. Pasaron 15 años, pero es lo único que puedes decir de mí. De lo único que te puedes agarrar (...) Tu floro ya aburre”, indicó.

La exconductora de televisión también se refirió a las críticas que ha recibido por su acento argentino.

“Se me pega porque yo me he criado allá, mis primeros 14 años en Argentina. Yo vine un año a vivir al Perú y después yo regresé”, mencionó. “El que te odia, te va a odiar siempre”, añadió.

Tilsa Lozano habla de su actual momento en la vida

