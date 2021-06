La empresaria y jurado del reality ‘El Artista del Año’, Tilsa Lozano reveló que engríe a su pareja, el deportista Jackson Mora, preparando ricos platos, sin embargo, aclaró que esos detalles solo los tiene con la gente que quiere mucho.

Así lo reveló al finalizar las grabaciones del programa ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, donde junto a Denisse Dibós, se enfrentó a los conductores de ‘En boca de todos’, Ricardo Rondón y Gino Pesaressi. Edición que veremos este domingo a las 7 de la noche.

“Aunque parezca que no, tengo mis encantos culinarios. No cocino muy seguido, pero los pocos platos que hago me salen muy ricos. A Jackson le gusta mucho mi sazón, siempre repite el plato cuando cocino yo. Le encanta que le haga milanesas estilo argentino con puré de papas”, manifestó Tilsa Lozano.

“(¿Siempre has engreído por el estómago?) Tiene que tratarse de una persona importante, te tengo que querer mucho para cocinarte, para mí esto es algo íntimo, solo para la familia y los seres amados”, añadió la modelo.

Tilsa Lozano también contó que ya se vacunó contra la COVID-19 y que por fortuna no sintió ninguna molesia. “Me vacuné y el trámite fue rapidísimo, gracias a Dios después de la vacuna no tengo ningún malestar”, dijo.

Mi mamá cocina mejor que la tuya

Sobre su participación en el reality de cocina de América TV, aseguró victoriosa que ella y Denisse Dibós hicieron un muy buen equipo.

“Somos mujeres que nos adaptamos a todo, de hambre no vamos a matar a nadie, pero tampoco estamos para hacerle la competencia a Gastón Acuario. Eso sí, tienen que estar atentos a mi forma de picar el pollo, la voy a patentar. Ya nos verán este domingo, Denisse y yo hicimos un buen equipo”, expresó.

Mientras que de su competencia, el conductor Ricardo Rondón, señaló que fue de “adorno” al programa, por eso lo mandaría a sentencia junto a Milett Figueroa si estuviera en ‘El Artista del Año’.

“Gino me sorprendió en la cocina, pero no pasa nada con Ricardo, él fue de adorno. Creo que Gino, prácticamente, llevó a su compañero para que le haga porras (risas). ¿Y el reto de Rondón cantando como José José? A Rondón lo mando a sentencia con Millet Figueroa”, dijo.

