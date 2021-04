El fin del matrimonio de Magaly Medina y Alfredo Zambrano sigue dando de qué hablar. Una de las últimas en opinar respecto al tema fue Tilsa Lozano, quien aclaró que nunca será “feliz con el dolor o la tristeza ajena”.

La exconductora de televisión, quien se encuentra disfrutando de unos días en Miami (Estados Unidos), manifestó que no le alegra la situación que vive la periodista debido a que ella también sufrió cuando se separó del padre de sus hijos.

“Para ser sincera no me causa ninguna satisfacción lo que le pasa, nunca voy a ser feliz con el dolor o la tristeza ajena, por más que me haya hecho daño, porque no soy así, cada uno da lo que es. A mí no me hace feliz la tristeza ajena y te lo digo de corazón, porque pasé por una ruptura amorosa con el papá de mis hijos y sufrí mucho porque se rompía mi familia”, señaló al diario Trome.

Tilsa señaló que Magaly debe refugiarse en su familia, amigos e hijos. “Está bien, es un momento en el que uno tiene que viajar, refugiarse en la familia, los hijos, los amigos y salir adelante”, comentó.

Finalmente, Lozano recomendó no dejarse llevar por lo que se ve en las redes sociales, pues no siempre proyecta la realidad de los hechos.

“Creo que lamentablemente la humanidad, con esto de las redes sociales, sobreexpone su vida aparentando una perfección que no existe, porque nadie tiene una vida perfecta, pues todos tenemos problemas y lo único que hacen es mentirse y mentir al resto, no hay que mostrar como si fuera un circo nuestra vida”, terminó.

