Carlos ‘Tomate’ Barraza regresó al programa de Andrea Llosa para defenderse de las acusaciones de su expareja Vanessa López, y para demostrar con un examen toxicológico que no consume drogas.

El cantante de salsa no pudo evitar quebrarse en el set tras conocer el resultado negativo del test de cabello, el cual revela si el paciente consumió cocaína durante los últimos seis meses.

‘Tomate’ agradeció el apoyo del espacio de ATV tras afirmar que no había logrado someterse a este examen debido a su alto costo. Entre lágrimas, el artista confesó que se sintió humillado al tener que someterse a esta prueba para demostrar públicamente que no consume estupefacientes, como lo dejó entrever la madre de su hija.

“Es muy fácil señalar con cosas tan dolorosas, porque creo que las drogas son lo peor que existe en este mundo, pero gracias a Dios siempre me he rehuido a esas cosas. Han sido días duros, que me han estado cuestionando, burlándose, pero he estado tranquilo porque confío en mí”, sostuvo visiblemente conmocionado.

Al ser consultado por Andrea Llosa si en un futuro podría dejar de lado sus diferencias y retomar una relación sentimental con Vanessa López, Barraza fue tajante al responder que definitivamente no había esta posibilidad.

VIDEO RECOMENDADO:

‘Esto es Guerra’: Pancho Rodríguez es el mejor competidor de la temporada

‘Esto es Guerra’: Pancho Rodríguez es el mejor competidor de la temporada