Gritó su felicidad. Tony Succar recurrió a sus redes sociales para anunciar a sus miles de seguidores que se convirtió en padre por primera vez con el nacimiento de su hija, fruto de su matrimonio con Lauren Succar.

En su perfil de Instagram, el productor musical compartió tiernas fotografías donde aparece él y su esposa sosteniendo en sus brazos a su pequeña. En otra imagen, vemos la mano de la bebé.

“Familia, nuestra bendición llegó. El milagro más grande que he visto en mi vida, no existe palabras para describir lo que siento. @laurensuccar te amo, eres freaking amazing, what a champion, gracias Dios, eres perfecto. La vida es el regalo más precioso que existe”, fue el mensaje que acompañó a las imágenes.

“Andamos low battery (con la batería baja), pero no quiero cerrar los ojos y perderme ningún segundo, the most magical day ever (el día más mágico de todos los tiempos). Los amo mi gente”, acotó.

En solo unas horas, su publicación suma más de 19 mil “Me gusta”. Yiddá Eslava, Josimar y Fátima Aguilar han sido los primero en felicitar a Succar.

Asimismo, en su Storie de Instagram compartió una imagen donde se logra ver a su esposa descansando en la cama de la clínica, mientras su bebé se encuentra durmiendo a su costado.

Tony Succar feliz con el nacimiento de su hija

