Tony Succar, exjurado de “Yo Soy Perú”, contó cómo se sintió luego de que su disco “Unity: The latin tribute to Michael Jackson” fuera descalificado para participar en la entrega de los premios Grammy Latino 2021.

El proyecto musical no fue considerado debido a que un gran porcentaje de las canciones eran en inglés y no en español, idioma que priorizan los Grammy Latinos.

El percusionista peruano confesó que al conocer la noticia sintió frustración. “Tuve frustración, pero son experiencias que uno debe de vivir. Al final todo pasa por algo, pero todo llega a su hora. Uno se apasiona por los proyectos, yo trabajé 5 años en ese disco de Michael Jackson y cuando me descalificaron dije ¿qué?, fue una cosa extraña”, comentó al diario Trome.

Sin embargo, Tony asegura que nunca se dio por vencido. “En ese momento todo se me derrumbó, yo estaba esperando poder competir y no me dejaron, sentí como que lo botaban a la basura, pero nunca me di por vencido, al final saqué algo hasta mejor, más grande”, añadió.

Por otro lado, Tony Succar dijo que se considera “un hombre de fe, Dios siempre está al centro de mi vida y uno tiene ese empuje. Siempre tengo la esperanza de que todo problema que se enfrente hay una solución, si estás con Dios todo te va a llevar a algo bueno”.

Por otro lado, el artista explicó que con el lanzamiento del documental “Más de mí” busca motivar a los jóvenes.

“Es un trabajo muy emocional, de 90 minutos, de todo el proceso para realizar mi disco ‘Más de mí’. Lo que busco es motivar a la gente, a los jóvenes músicos, a los artistas independientes y todas las personas para que luchen día a día para poder lograr el éxito”, comentó.

El álbum “Más de mí” recibió cuatro nominaciones al Latin Grammy 2019 y ganó en las categorías como Productor del Año y Mejor Álbum de Salsa e incluye versiones latinas de los temas de Michael Jackson: “P.Y.T.” y “She’s Out of My Life”.

El documental “Más de mí” se estrenó el 20 de mayo a nivel mundial. Cuenta con el apoyo de Tondero Distribuciones.

