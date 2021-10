Tony Succar emocionó a todos sus seguidores al anunciar que se convertirá en padre por primera vez. A través de un mensaje publicado en su perfil de Instagram, el músico reveló que su esposa Lauren Christine está embarazada y pronto dará a luz.

En conversación con un medio local, el músico se pronunció por primera vez de la paternidad y dijo estar preparándose para la llegada de su bebé.

“Estamos muy emocionados. Esta es la primera entrevista que hago después de anunciar esto (que se convertirá en papá) y estuvimos guardando la noticia por muchos meses porque mi esposa no es influencer y no le gusta las redes. Ella es muy calladita. Es más, ella me enseñó su cuenta de Instagram porque es privado y tiene como 123 mil personas que la quieren seguir, pero ella no acepta a nadie, excepto a sus amigos”, expresó Succar para RPP.

“Es increíble porque mucha gente está feliz por nosotros y todos mis fans también. Creo que es una etapa muy importante porque yo amo a mis padres y veo el rol tan importante que ellos han tenido en mi vida y yo quiero ser igual”, añadió muy emocionado.

Finalmente, el ganador del Grammy Latino confesó que realizó su baby shower el sábado 30 de octubre con su círculo más cercano y recibió muchos presentes.

Esposa de Tony Succar en su baby shower. (Foto: @tonysuccar).

“Estoy preparándome mucho para eso y ayer (sábado 30 de octubre) fue nuestro baby shower. Todos los regalos están aquí tirados porque nos acostamos súper tarde. Bueno, estamos muy felices”, concluyó.

