¡Lo confesó! El exesposo de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, admitió haberle sido infiel a la empresaria durante una conversación con Kris Jenner en el más reciente episodio del reality “Keeping up with the Kardashians”.

El jugador de la NBA mantuvo una conversación con su exsuegra y matriarca del clan Kardashian-Jenner, donde terminó confesando que le había sido infiel “un par de veces” a Khloe.

“Cuando la lastimé con todas las acciones que hice, realmente me afectó mucho, por lo mucho que la decepcioné y por nuestra relación”, le confesó Tristan a Kris.

“Me veías como un hijo, así que esa parte fue realmente triste”, añadió el polémico deportista con voz melancólica.

Ante esta confesión pública, Kris se mostró optimista con la felicidad de su hija. “Bueno, porque la lastimaste, me lastimaste a mí, nos lastimaste a todos. La conclusión es que solo queremos que ella sea feliz y queremos que tú seas feliz. Queremos que sean feliz como familia y queremos que True sea feliz”, señaló.

Khloé Kardashian tuvo una intervención y señaló que, pese a este arrepentimiento, ella no retomará su relación con Tristan Thompson.

“Uno de mis temores es que estés actuando así hasta que obtengas lo que quieres, y luego, si lo haces, volverás a ser como el viejo Tristan”, confesó la estrella de “Keeping up with the Kardashians”.

“¿Te amo? Un millón por ciento. ¿Estoy enamorada de ti actualmente? No, pero ¿sería genial si pudiera tener este final de cuento de hadas? Sí. Pero el hecho de que tengas una familia con alguien tampoco significa que tengas que quedarte con alguien si no es el más adecuado”, agregó.

