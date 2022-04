Hace algunos días Josimar reveló que pronto volverá a Perú para conocer a su hija Jeilani, fruto de su pasada relación con María Fe Saldaña. Ante esto, la conductora de “En boca de todos”, Tula Rodríguez, decidió aconsejar al cantante de salsa.

En la reciente edición del programa “En boca de todos”, que se transmitió el pasado viernes 8 de abril, la presentadora de TV le resaltó al salsero la importancia de su presencia en la vida de su pequeña hija.

“Eso es todos los días, no sabes cómo estoy con mi hija, me la quiero comer por la cámara, la quiero abrazar por la cámara, ojalá que Dios quiera, muy pronto pueda estar en Perú para abrazarla, créeme que el día que yo llegue y esté con mi hija, nadie me va a despegar de ella”, contó Josimar.

“Eso tiene que pasar... Como papá, tienes que estar a la altura, esa niña te necesita, ojalá pronto se puedan juntar para que ella pueda sentirte piel a piel”, agregó la popular presentadora de televisión.

Cabe señalar que durante una entrevista con el diario Trome, Josimar aclaró que mantiene una relación cordial con la joven empresaria María Fe Saldaña, pese a que se especuló que él la abandonó y la dejó sola durante todo su embarazo.

“En realidad, nunca hubo mala relación con Mafe. Otra cosa es que la gente especule cosas y otra es la realidad”, precisó el intérprete de “La mejor de todas”.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez baila en lentejuelas