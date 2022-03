Tula Rodríguez sorprendió luego que revela que ella asume al ciento por ciento los gastos de su hija de Valentina. Además, descartó haber recibido herencia tras la muerte de su esposo, el productor Javier Carmona.

“¿Actualmente mantienes al 100% a tu hija?”, preguntó un seguidor a Tula Rodríguez. “¡Claro que sí! Pero al millón por ciento, yo me hago cargo de Valentina al millón por ciento absolutamente sola porque es lo que me tocó, caballero no más”, respondió en unos videos compartidos en su Storie de Instagram.

En esa línea, la conductora de “En boca de todos” aseguró que no ha recibido herencia tras la muerte de su esposo y padre de su hija. “Cuando me dicen ‘ay, la herencia que te habrás quedado’, ¿cuál? Ni un sol, yo sola a mucha honra”, añadió.

Por otro lado, Tula Rodríguez admitió públicamente que no es nada fácil ser “padre y madre” para su hija: “No, no es un trabajo fácil, de verdad. Admiro a las mujeres que tienen más hijos y lo hacen solas ¿o será que Valentina siempre tuvo un papá tan presente? Pero bueno, es lo que hay”.

“Es mucha más responsabilidad porque antes era 50/50, obviamente él ha sido un hombre maravilloso y un gran padre, pero ahora me toca a mí hacerlo, lo hago con mucho amor, pero no es fácil, de verdad”, añadió.

Finalmente, la figura de América Televisión habló sobre cómo hace para que los comentarios negativos no le afecten.

“Cómo hago? Mira, esto es muy fácil. Cuando tú tienes tu conciencia tranquila y tienes tu corazón en paz porque sabes qué es lo que estás haciendo, no importa lo que diga el mundo, para mí importa cómo me vea Dios, nada más”, acotó previó a despedirse de sus fans.

