La conductora del programa ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez no quiso revelar cuándo fue la última vez que la besaron durante su participación en el programa sabatino ‘Estás en todas’.

Y es que Choca Mandros y Tula Rodríguez fueron parte de una secuencia donde ambos debían hacerse preguntas y el que no respondía era castigado bebiendo o comiendo algo extraño como caldo de patas de pollo o una carachama hervida.

El conductor de ‘Estás en todas’ preguntó a Rodríguez: “¿Cuándo fue la última vez que has dado un beso en la boca con ‘lenguado’ y a quién?”. Tras escuchar la pregunta, Tula no paraba de reírse, finalmente bebió un shot de jugo de limón para no contestar.

“El limón es saludable y chupa panzas”, señaló entre risas la también actriz y envío un mensaje a su hija Valentina: “No puedo hablar más de tu padre, hija salud y ya está”.

¿Con quién no trabajaría?

Otra respuesta que también sorprendió fue cuando Tula Rodríguez reveló que no trabajaría con Brunella Horna. Choca le dio las opciones entre Rebeca Escribens, Natalie Vértiz, Valeria Piazza y Brunella Horna.

“Con Brunella Horna (no trabajaría) porque ya está trabajando en otro lado y encima está con otro productor”, señaló entre risas Tula Rodríguez, lo que la libró de comer carachama.

