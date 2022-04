Tula Rodríguez no pudo ocultar sus nervios al ser consultada sobre los rumores que señalan que estaría saliendo con un galán extranjero. Las especulaciones se dieron después de que Flavia Laos afirmara que la conductora de “En Boca de Todos” estaría ilusionada.

“Estoy soltera, pero no estoy sola y no me siento sola (...) No tengo parejas, no estoy enganchada con nadie... me pones nerviosa...”, comentó la exvedette, quien empezó a reírse nerviosamente.

“No he olvidado a Javier, él está, pero tengo derecho a rehacer mi vida. Quien venga a mi vida sabe que yo vengo en combo, ellos son mi hija y mi papá”, explicó.

La compañera de Maju Mantilla confesó que prefiere a los peruanos y aseguró que tiene derecho a rehacer su vida. “Yo soy 100% perucha. Yo tengo derecho a rehacer mi vida, él (Javier Carmona) ya descansa en paz”, comentó.

Por otro lado, Tula Rodríguez también explicó qué tipo de relación mantiene con Marco Díaz, productor general de “En boca de todos”. Como se recuerda, ambos fueron vinculados sentimentalmente después de que viajaran juntos a EE.UU. en el 2021.

“Hay gente que cree que yo tengo algo con Marco porque yo lo torturo a Marco... con Marco no pasa nada y no pasa nada con nadie”, enfatizó.

