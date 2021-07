Hoy martes 13 de julio la jornada del mundo del entretenimiento estuvo marcada por una variedad de noticias positivas y negativas. Mientras que Tula Rodríguez tuvo un incidente con su vestuario en el programa “En boca de todos”, la influencer Paula Manzanal niega ‘ampay’ con André Carrillo.

Además, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión presentó la lista completa de nominados para la edición de los premios Emmy 2021.

Tula Rodríguez sufre incidente con su vestuario

Tilsa Lozano visitó el set del programa “En boca de todos” y deslumbró a los presentadores con su estilizada silueta. Ante toda esta atención, la conductora Tula Rodríguez decidió retar a su colega a un duelo de pasarela. La ex “Vengadora” no se negó a este desafío y ambas modelaron ante las cámaras de América TV.

Todo marchaba bien hasta que Tula sufrió un incidente con la parte delantera de su vestuario. En un inicio, Rodríguez no se percató de los problemas que tenía con su outfit, pero finalmente fue advertida por Tilsa, quien cubrió a su colega con su cuerpo.

Paula Manzanal niega ‘ampay’ con Carrillo y Farfán

Luego que el programa “Amor y Fuego” anunció un presunto ‘ampay’ de André Carrillo junto a las ‘chicas Tulum: Paula Manzanal, Jamila Dahabreh, Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo. La pareja sentimental del español Fabio Agostini decidió pronunciarse al respecto para negar dicha información.

“Me he quedado asombrada con la facilidad que tiene la prensa de poner titulares para engañar a la gente, no lo puedo creer. Quiero dejar tres cosas bien claras para que la gente no esté comentando cosas que no son”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Primero, yo no he participado en ninguna encerrona. Segundo, no le he sido infiel a Fabio. Tercero, antes de comentar sobre un ampay, mírenlo primero para que se den cuenta de lo que realmente ha pasado”, añadió la participante de “Reinas del show”.

La modelo Paula Manzanal se defendió de las críticas por presunta "encerrona" con futbolistas

Los Emmy ya tienen a sus nominados

as franquicias de Marvel y Star Wars no tenían suficiente con dominar la taquilla de los cines, pues tras su debut televisivo con series como “Wandavision” y “The Mandalorian” también han conseguido imponerse en las nominaciones a los Emmy.

La Academia de la Televisión de EE.UU. anunció este martes sus candidatos a los premios más importantes de la pequeña pantalla, en los que el drama de Netflix “The Crown” y la serie de Star Wars “The Mandalorian” empataron con 24 nominaciones, una más que “WandaVision” (23), la miniserie de Marvel.

Ese podium demuestra que los Emmy se han rendido a las marcas de Disney: sus tres series (“The Mandalorian”, “Wandavision” y “The Falcon and the Winter Soldier”) suman en total 52 candidaturas a los galardones.

Lejos queda el reinado en el mercado televisivo de Netflix y HBO, dos plataformas que en la gala del 19 de septiembre verán cómo sus premios se reparten entre nuevos servicios como Disney+ y Apple TV+, que por su parte logró 20 nominaciones para la comedia “Ted Lasso”. (Con información de la agencia EFE).

