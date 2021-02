Una parte de la familia Derbez se encuentra en Estados Unidos disfrutando de unas pequeñas vacaciones. Es así que Vadhir Derbez contó en sus redes sociales que sufrió un accidente que lo dejó con lesiones en el rostro.

Mediante sus historias de Instagram, el actor mexicano mostró su rostro con leves heridas y afirmó que eso le pasó por no llevar casco al esquiar, aún cuando se encontraba en una zona plana.

Luego su hermana Aislinn Derbez, lo cuestionó en sus historias para que contara qué le pasó. Él junto a sus amigos bromearon sobre la situación, pero más tarde contó a sus seguidores cómo se cayó.

Vadhir Derbez se cayó al esquiar

Al parecer, Vadhir Derbez no se dio cuenta de la gravedad de las heridas, pues con el pasar de las horas se empezaron a inflamar. “Se te está poniendo cada vez peor”, señala su hermana, ex pareja de Mauricio Ochmann, ante la cámara.

“Estamos aquí reportando, sobreviviendo... Estaba bajando un ‘Doble diamante negro’ (tipo de pistas en el esquí), súper difícil. Salí perfecto, luego vino una parte planita, se me cruzó el esquí y me fui de hocico, no pude ni meter las manos”, relató.

Aislinn afirma que su hermano es muy bueno esquiando y hace piruetas. Por ello, les sorprendió cuando se cayó solo yéndose de lado.

