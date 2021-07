El pasado domingo 27 de junio, la modelo y exMiss Universo Argentina Valentina Ferrer y su pareja, el cantante J Balvin, confirmaron el nacimiento de su primer hijo Rio. La noticia fue compartida por el colombiano en Twitter. “Querido Rio”.

Ahora, a menos de dos semanas de haber dado a luz, la pareja del colombiano utilizó sus redes sociales para presumir su figura post parto. En la parte superior luce un corto top de color negro con unas licras del mismo tono de donde sobresale su ropa interior.

“Día 9 de post parto”, escribió bajo la fotografía que compartió a través de sus stories en Instagram, red social en la que cuenta con más de 762 mil seguidores, quienes reaccionan constantemente a sus publicaciones.

Así lució la modelo argentina Valentina Ferrer en sus stories. (Foto: Instagram)

Asimismo, en una reciente publicación de Valentina Ferrer en su muro de Instagram, la modelo argentina conmovió a sus fans con una fotografía de su mano tomando tiernamente el pie de su pequeño.

“4 días del mejor amor”, escribió la argentina junto a emojis de corazón. Como era de esperarse, esta publicación acumuló más de 243 mil ‘likes’ y cientos de comentarios que la felicitan por esta nueva etapa.

Los rumores de que Valentina Ferrer estaba embarazada iniciaron en febrero, luego que la modelo fuera captada junto a J Balvin en un restaurante ubicado en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos), donde fueron a cenar.

Sin embargo, la confirmación de la feliz noticia llegaría recién a mediados de abril, en una entrevista que ofreció Valentina Ferrer para Vogué México y Latinoamérica, en la que contó detalles de su embarazo y que llegó acompañada de una tierna sesión de fotos.

“Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”, explicó a la publicación.

