En la reciente edición del bloque de “América Espectáculos”, Valeria Piazza se refirió a las disculpas que ofreció Jaime ‘Choca’ Mandros luego que en medio de la pandemia del COVID-19 fuera captado divirtiéndose en una fiesta en Punta Hermosa.

La exreina de belleza empezó explicando por qué había dicho que era una persona vulnerable al coronavirus. Como se recuerda, ‘Choca’ fue severamente cuestionado debido a que horas antes de la difusión de su ‘ampay’, Valeria reveló que a causa del síndrome de Behcet que padece era población de riesgo al COVID-19.

“Yo quiero decir algo porque sí se ha hablado mucho sobre el tema con respecto a mí y mi enfermedad, antes que salga este video yo había dado una entrevista y había contado que al comienzo de la pandemia, yo era una persona vulnerable porque así era. Yo llevé un tratamiento por dos años, desde que me enfermé en el 2018, que hacen que tus defensas se debiliten”, dijo.

La conductora de televisión sostuvo que para volver a la TV tuvo que cambiar su medicación para que sus defensas no se vieran afectadas, y es justamente ese ajuste en su tratamiento que hace que actualmente no sea vulnerable al COVID-19.

“El doctor me dijo que si yo me enfermaba, efectivamente, tendría muchas complicaciones con el tema. Entonces comenzamos a bajarle la dosis de mis inyecciones biológicas y yo para regresar al canal tenía que dejar de ser una persona vulnerable y por eso de a pocos deje ese tratamiento, y hoy en día, no soy una persona vulnerable”, puntualizó.

Asimismo, Valeria Piazza señaló que lo de ‘Choca’ “sí fue un error”, pero “él ofreció las disculpas del caso, entonces reconoció su error”.

Tras sus declaraciones, Natalie Vértiz dijo: “Y digamos que tú estás más controlada, te sientes bien, no eres una persona vulnerable”. Sin embargo, Piazza señaló que no sabe cómo reaccionaría su cuerpo si llegara a contraer el virus. “En estos momentos no, pero yo no sé qué pasaría si me da el virus, cada cuerpo es diferente”, añadió.

Valeria Piazza habló tras las disculpas de 'Choca' Mandros

VIDEO RECOMENDADO

| Ivana Yturbe y Beto Da Silva se casarán pronto, revela Valeria Piazza

TROME | Ivana Yturbe y Beto Da Silva se casarán pronto, revela Valeria Piazza