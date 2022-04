Se abrió un nuevo capítulo en la historia de Valery Revello y su aún esposo, Sergio Peña. La joven fue captada besando al exintegrante de “Esto es Guerra” Diego Rodríguez, quien es exnovio de Lorena Celis. Recordemos que esta última ha sido vinculada recientemente con el futbolista.

El programa “Amor y Fuego” presentó un avance de las imágenes que mostrarán este lunes, donde se ve a Revello besándose apasionadamente con el exchico reality en una discoteca.

“¡Destape! Mientras Sergio Peña coqueteaba con la peligrosa Lorena Celis, su expareja Diego Rodríguez se chapa y se amanece con la esposa del pelotero”, señala la voz en off.

Esta no es la primera vez que Valery es protagonista de un ‘ampay’. En febrero de este año fue captada junto al tablista Sebastián Bernos Parodi en situaciones cariñosas y entrando a un hotel.

Este nuevo ‘ampay’ a Valery Revello se da poco después que Lorena Celis mostrara abiertamente su interés por el integrante de la Selección Peruana.

“Me parece un chico súper buena onda, lo conozco hace mucho tiempo, es atractivo. La verdad, no te voy a decir que no me vas a ver con él, podríamos salir a comer algo, no descarto nada”, comentó a las cámaras de Amor y Fuego.

Celis confirmó el fin de su relación sentimental con Diego Rodríguez, luego que el exchico reality fuera captado con Vanessa Cayo, expareja del futbolista Adrián Zela.

VIDEO RECOMENDADO:

Aldo Miyashiro y Óscar del Portal: así reaccionaron las redes sociales tras el ampay

Los conductores de televisión fueron protagonistas de un escándalo por supuesta infidelidad. Este incidente ocasionó que diversos usuarios publicaran ingeniosos y divertidos memes en redes sociales.