Vanessa Terkes escogió el programa “En Boca de Todos” para ofrecer sus primeras declaraciones luego de anunciar que se inscribió como precandidata al Congreso en Alianza Por el Progreso(APP) con miras a las elecciones generales de abril de 2021.

La actriz fue invitada para mostrar su nuevo departamento; sin embargo, no pudo evitar ser consultada por el tema que ha provocado que sea portada de diferentes medios de comunicación y reveló que su único interés es seguir ayudando a la gente.

“Yo me dedico al tema social de toda la vida (…) Y es básicamente seguir ayudando a la gente pero ahora de manera masiva. Yo creo que les va a gustar lo que les voy a proponer”, aseguró al inicio de su conversación con los conductores del espacio.

Asimismo, Terkes reveló que fue hace un año, en los anteriores comicios, que le llegó la primera invitación para lanzarse como legisladora y contó una anécdota bastante curiosa sobre lo que ocurrió en aquella oportunidad.

“Hace como un año, cuando me hablaron para pertenecer al Congreso anterior, lo primero que hice fue ir a ver al diccionario para saber el significado de la palabra política.. Y básicamente, a diferencia de lo que todos pensamos, es ayudar a que la gente de nuestro país tenga una vida mejor”, manifestó.

La también conductora radial, indicó que después de ello, quiso emplear su tiempo en estudiar y “prepararse mucho” para poder hacer un buen papel como legisladora y esta fue la razón por la que desapareció de sus redes sociales.

Vanessa Terkes también descartó que su decisión de incursionar en la política tenga algo que ver con que su aún esposo, el excalde de La Victoria George Forsyth, sea precandidato presidencial por Restauración Nacional (partido en trámite de cambio de nombre a Victoria Nacional).

“Cada quien es dueño de su vida y de poder hacer con ella lo que quiera y la verdad es que he escuchado por ahí que parece ser que han entendido que yo he entrado aquí para atacarlo y eso es lo que menos voy a hacer, en lo más mínimo, eso no me interesa... Yo creo que lo más importante es trabajar por las personas que nos necesitan”, finalizó respecto a este tema.

