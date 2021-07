Vania Bludau respondió a Yeiner Pinedo, más conocido como el ‘Ingeniero Bailarín’, quien afirmó ser víctima de discriminación luego de pedirle una fotografía cuando ambos artista coincidieron en el set del programa “Mujeres al Mando”.

“Alta alcurnia: Crecí en Pueblo Libre, jugando en el parque de mi cuadra. Amigos de alta sociedad: amigos que son gente de producción, los cuales me conocen desde el 2012 cuando me inicié en televisión y los quiero mucho”, escribió Bludau en las historias de su cuenta de Instagram.

“Alucinada: Por no querer que me prensen de la cintura para una foto porque es incómodo sobre todo de desconocidos. (Cuando realmente me tomé un selfie y después otra foto). Discriminación y racismo: Son acusaciones graves de perspectivas personales del señor”, agregó la modelo e influencer.

Finalmente, Bludau señaló que espera la rectificación del ‘Ingeniero Bailarín’ porque está recibiendo odio de diversos usuarios en las redes sociales, su fuente de trabajo.

“Hay que tener cuidado porque esto si es difamación, a causa de estas acusaciones en este momento estoy recibiendo tanto odio que es preocupante. Seguiré esperando que se retracte porque uno no puede andar en la vida inventando y tirando adjetivos que se imagina”, concluyó.

Vania Bludau advierte al ‘Ingeniero Bailarín’ y lo acusa de difamación: “Seguiré esperando que se retracte”. (Foto: @vaniabludau).

