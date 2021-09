La modelo Vania Bludau, participante del reality “Reinas del show”, aprovechó la última semana para celebrar sus nueve meses de relación con el chico reality Mario Irivarren. En una reciente conversación con la prensa, dijo estar más enamorada que nunca.

Tras su baile en la pista del programa conducido por Gisela Valcárcel, Vania Bludau dijo que se encuentra feliz que su pareja la acompañe durante cada gala de “Reinas del show”. Además, resaltó que muchas personas no apostaban por su relación.

“Mario ha venido todas las semanas. Es lindo que te acompañe tu pareja si no tiene nada que hacer, obviamente va a venir los sábados por la noche. Él y yo somos amigos de años”, señaló Vania Bludau.

“Nuestra relación se construyó en base a una amistad fuerte, nos llevamos bien y nos complementamos chévere, estamos bien. Nadie daba un sol por nosotros y hemos cumplido nueve meses. Todo un embarazo”, añadió, entre risas, la bailarina.

Asimismo, Vania también fue consultada por las declaraciones de Tilsa Lozano, quien dijo que la encontró en el norte del Perú durante la última semana, dejando entrever que su viaje no la dejó ensayar como debería.

“Yo creo que se han guiado por eso en la puntuación, pero nada que ver. Yo había pedido permiso antes que empezara la temporada porque ya estaba planificado, me fui con mi pareja y aparte me fui a celebrar un mesecito más con él. En fin, si se han basado en eso, pues que pena y si no ya está”, acotó Bludau.

