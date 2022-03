Verónica Linares recordó la mañana de este miércoles cómo fue que Gianluca Lapadula, autor de uno de los dos goles con los que Perú derrotó a Paraguay y obtuvo su pase al repechaje y la posibilidad de ir al Mundial de Qatar 2022, fue ‘repatriado’ a la selección peruana de fútbol.

Todo ocurrió cuando la periodista y Federico Salazar, su compañero de conducción en “América Noticias: Primera Edición”, comentaban el triunfo de los nacionales sobre el cuadro guaraní y el excelente trabajo que el comando técnico de la blanquirroja hizo durante las clasificatorias.

“El profesor Gareca es ‘San Gareca’: saca equipo y enfrenta de acuerdo a lo que tiene, a lo que hay, a lo que se presenta... Cada encuentro es distinto”, dijo Linares a lo que Salazar agregó: “En este comando técnico hay mucha información técnica de por medio, tanto sobre cada uno de los jugadores en sus ligas como de los equipos contrarios”.

Fue ahí que la ‘Vero’ hizo memoria y precisó: “Y de hecho, traer a Lapadula fue parte de esa estrategia Federico porque ustedes recordarán que en su momento hubo un tremendo debate porque si ya había dicho que no como se le iba a ir a buscar”.

“Yo recuerdo que con Óscar (del Portal) decíamos: ‘Es como que vas a buscar a la enamorada’, y todas las teorías que hacemos los peruanos cuando se habla de fútbol, pero el profesor Gareca dijo: ‘Hay que traerlo, nacionalizarlo y traerlo’”, comentó.

Pero eso no fue todo ya que en otro momento Verónica Linares reconoció que ella y Federico Salazar le habían hecho “bastante bullying” a Gianluca Lapadula. “Tú le has hecho. Yo me acuerdo”, precisó su compañero.

Ante ello, Verónica señaló: “Le hemos hecho, en general, la gente”, y recordó las burlas que generó el tatuaje de un indio que se hizo el futbolista en el brazo: “Decíamos ¿ese indio de dónde es? ¿Norteamericano?”.

“Según Lapadula ese es un indio Paramonga y fue ahí que comenzaron las comparaciones. Fue muy gracioso y muy divertido y él tomó muy bien toda estas bromas”, finalizó.

