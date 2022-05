Luego que sufriera la amputación de sus dos piernas producto de la diabetes que padece, ahora Víctor Yaipén, fundador y líder de la Orquesta Candela, clama por un riñón, pues necesita un trasplante de este órgano para poder seguir viviendo.

Así lo reveló durante el enlace en vivo que ofreció al programa “América Hoy”, donde precisó lo delicado que es su estado. “La diabetes es una enfermedad que acaba a la persona, muy horrorosa. Te acaba los órganos por entro del cuerpo. Lamentablemente así es”, dijo.

El músico indicó que “(los médicos) me dijeron que me ponga en la lista de posibles donantes para ver si alguna persona puede donarme un riñón. Me han dado un año para conseguir el riñón (...) Soy el número 323 en la lista de espera”.

Es por ello, que Víctor Yaipén decidió presentarse en el magazine que conducen Janet Barboza, Ethek Pozo, Brunella Horna, Edson Dávila ‘Giselo’ y Christian Domínguez para implorar que alguna persona pueda salvarle la vida.

“Yo me estoy dirigiendo a todo el Perú para ver si hay un donante. El problema es la espera, y yo no puedo esperar tanto Tengo que actuar rápido”, agregó sobre su situación el artista que recibe diálisis tres veces por semana.

“Voy a agradecerle a todos que puedan donarme un riñón. Les pido y les ruego a todo el Perú y fuera, que escuchen mi clamor”, finalizó Víctor Yaipén quien agradeció también a su fans por el homenaje que recibió en vida hace unos meses.

