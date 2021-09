La comunicadora, actriz y conferencista, Wendy Ramos se animó a compartir un contundente mensaje en su cuenta de Instagram para todos sus seguidores con el fin de empoderar sus sueños tal como ella lo hizo.

Ramos, recordada por su participación en la exitosa teleserie ‘Pataclaun’, compartió una tierna foto de pequeña con un mensaje donde cuenta lo que siempre soñó ser cuando era niña y los logros que alcanzó al crecer.

“Esta niña quería con todo su corazón ser maestra y doctora. Cuando veía la serie “La Isla de la Fantasía” pensaba que le hubiera dicho al señor Raurke y a Tattoo que ella quería cantar, aunque sea una vez, en un teatro lleno de gente. Y en la noche soñaba con ir al fondo del mar como Jacques Cousteau. Se convirtió en maestra. Trabajó en hospitales como Doctora Bolaroja. Cantó en un teatro lleno en Mamma Mía y en Pantaleón. Y buceó 14 metros bajo el agua con tanque y todo”, escribió Wendy en la primera parte de su mensaje.

“¿Qué consejo le daría a mi niña y a cualquier otra niña? Que no descarte ningún sueño, por muy loco que sea. Que si quiere los ponga en una cajita para guardar los sueños locos, pero que no los descarte. Que se vale desear, que eso te mueve, te esfuerza, te empuja, te da ilusión y energía para avanzar. Y cuando avanzas, (no me canso de repetirlo) las puertas se abren. Las niñas y jóvenes necesitan inspiración. Si te provoca, pon tu foto, cuenta tu historia”, añadió la recordada actriz de la exitosa puesta en escena ‘Cuerda’.

De inmediato, sus más de medio millón de seguidores en Instagram agradecieron sus consejos con casi 30 mil ‘likes’. Además, la actriz de la conocida serie ‘De vuelta al barrio’, Melania Urbina se animó a responder a su mensaje.

“¡Yo soñaba con hacer películas, con ir a Japón y con ser gimnasta!”, escribió Urbina. A lo que, con alegría, Ramos contestó: “@melaniaurbinak Melañaaa ❤️ te extrañoooo”.

Wendy Ramos. (Instagram: wendyramosrey)

