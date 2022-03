La bofetada de Will Smith a Chris Rock durante la 94ª edición de los Premios Oscar continúa causando conmoción en el mundo entero. Pese a ofrecer disculpas públicas, el actor norteamericano podría enfrentar serias consecuencias por su reacción violenta en plena ceremonia.

El recordado protagonista de “El Príncipe del Rap” perdió los papeles luego que el comediante se burlara de la calvicie de su esposa, Jada Pinkett-Smith, señalando que tenía el look de la protagonista de la película “G.I. Jane” de 1997.

Las burlas del comediante desataron la indignación de Will Smith, quien subió al escenario para abofetearlo y exigirle que no hable de su pareja. “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”, expresó el actor segundo después de regresar a su asiento.

Will Smith a Chris Rock en el momento más incómodo de los Oscar 2022: “Deja de hablar de mi mujer”. Un puñetazo y un grito. De lo que se hablará de los #Oscar https://t.co/45B8LfCUFo pic.twitter.com/m4DXVXJfQ3 — EL PAÍS (@el_pais) March 28, 2022

Pide disculpas:

Luego de ser anunciado como el ganador en la categoría a Mejor Actor, el protagonista de la cinta “En busca de la felicidad” subió al podio y ofreció disculpas a la Academia ante su airada reacción.

“El amor te causa hacer cosas locas; soy un defensor del amor, me estoy esforzando por amar a la gente y no tengo por qué sonreír y aguantar ninguna broma. (…) Quiero disculparme con la Academia y con todos mis compañeros nominados. (…) Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar”, finalizó entre lágrimas.

¿Le quitarán el Oscar?

Horas después de este incidente, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió pronunciarse sobre este hecho a través de su cuenta de Twitter, donde condenó la violencia reacción de Will Smith durante la entrega de los Premios Oscar.

“La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a nuestros ganadores de la 94ª edición de los Premios de la Academia, que se merecen este momento de reconocimiento de sus compañeros y de los amantes del cine de todo el mundo”, indicó.

Según informó el medio New York Post, la Academia estableció un código de conducta rígida en el 2017, el cual no sólo podría aplicarse al actor estadounidense sino también contra Chris Rock por burlarse de la apariencia de Jada Pinkett-Smith, quien sufre un problema de alopecia.

“La membresía de la Academia es un privilegio que se ofrece solo a unos pocos dentro de la comunidad global de cineastas [...] los miembros también deben comportarse éticamente al defender los valores de la Academia”, se lee en un informe de Variety.

En el mencionado reglamento, la Academia también establece sancionar “cualquier forma de abuso, acoso o discriminación por motivos de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad”.

En ese sentido, queda la posibilidad que Will Smith sea obligado a devolver su estatuilla dorada como Mejor Actor por su papel en la película “King Richard”.

