Luego que el programa “Amor y Fuego” difundió imágenes de Yahaira Plasencia saliendo de la casa del futbolista Carlos Ascues, la cantante de salsa conversó con Rodrigo González ‘Peluchín’ para negar algún tipo de relación sentimental con el deportista.

Según explicó Plasencia, ella sí estuvo disfrutando del sábado 31 de julio junto a su amigos Edson Dávila, mejor conocido como ‘Giselo’, Mirella Paz y Ángelo Nieto.

La reunión fue en el departamento del presentador de “América Hoy” y luego se retiró rumbo a su casa junto a Ángelo, pero su amigo tenía otros planes e hicieron una parada en la casa de Álvaro Ascues, hermano del futbolista Carlos Ascues.

“El sábado yo estaba en una cena porque era el cumpleaños de una amiga en Miraflores y yo me retiré como a las 10 de la noche por ahí. Edson (por ‘Giselo’) me dijo que estaba en su casa y fui a visitarlo un ratito y me retiré como ustedes vieron ahí”, explicó la salsera.

“De ahí tomé un taxi privado con mi amigo Ángelo, que ustedes ya conocen. Él (Angelo) me iba hacer la ruta de donde él iba a ir y yo recién me entero que es la casa de su amigo Álvaro (Ascues) y yo no sabía que era su casa”, aclaró en comunicación telefónica para “Amor y Fuego”.

Yahaira señaló que después de visitar a su amigo ‘Giselo’, ella tenía intenciones de regresar a su casa, pero compartió taxi con Ángelo y terminó en casa de la familia Ascues, y sin tener conocimiento de ello.

Tras hacer una parada en la mencionada vivienda, la salsera solo bajó del taxi para pedir otra movilidad que la lleva a su domicilio.

“El chico que estaba ahí afuera esperándonos era Álvaro (Ascues) y el chico que me acompaña para ir a mi casa era Álvaro y no sabía que su apellido era Ascues, yo no sé quién es, solo es un chico”, dijo.

“Quiero decir que yo no conozco a Carlos (Ascues) y no tuve algún contacto con él y no lo conozco para nada. Ahora aprovecho tu programa para aclararlo. Yo fui para dejar a mi amigo Ángelo porque él me iba a dejar en la ruta, el taxi se fue y no quiso, entré a la casa para pedir otro taxi y luego me fui como ustedes ven en las imágenes”, concluyó.

