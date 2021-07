En la edición de “Magaly TV: La Firme” del jueves pasado, Yahaira Plasencia fue cuestionada por tener una supuesta mala actitud frente a Jorge Benavides para grabar una secuencia en el programa del actor cómico.

“Miren la caraza que tenía, mal geniada y sonríe disforzadamente”, señaló Medina en su momento. Sin embargo, la salsera no se quedó callada y decidió responder las críticas.

Plasencia dio en una respuesta al periodista Samuel Suárez, quien acudió a la cantante para pedirle una explicación por lo sucedido.

“¡Ellos han puesto lo que les conviene! Yo saludé a todos y por supuesto que me despedí. Por esto te digo que ya hasta me cansa aclarar todo, porque sigue el show y no quiero eso”, señaló la intérprete de “Dime”.

Por su lado, la salsera afirmó estar muy concentrada en su proyecto musical. “Estoy bastante proyectada en mis cosas, pero eso que mostraron no fue así”, aclaró Plasencia.

