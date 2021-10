La cantante de salsa, Yahaira Plasencia se defiende de quienes la señalan de ‘quitamaridos’, y aclara que se encuentra tranquila con su conciencia porque lo que dicen de ella no es cierto. Recalcó que esos calificativos la tienen sin cuidado.

“Nada, porque nunca fue cierto. En ese punto estoy tranquilísima, allá la gente que lo quiera creer, no puedo tocar todas las puertas de las casas del Perú para decirles ‘mira, yo soy así’, pero tú me hablas de ese tema ‘quitamaridos’, que te metiste en una relación, y no es así. Aparte que en su momento la otra persona aclaró el tema y mostró pruebas”, señaló Yahaira Plasencia en una entrevista exclusiva para el diario Trome.

Además, aclaró que no tiene poses de diva ni es creída y que ella es tal cual aparece ante las cámaras. “No puedo ser hipócrita y hay personas que me dicen que en televisión hay que serlo, pero no puedo. Si algo no me gusta, mi rostro lo dice”.

Aunque precisó que tiene un carácter fuerte, pero porque es una persona luchadora que ha cometido errores. También defendió su derecho de ir a divertirse, ir a fiestas y gozar de su juventud. Una vez más pidió disculpas a su público por ocultarse en la maletera de un auto tras realizar una fiesta por su cumpleaños el año pasado.

Aprovechó la oportunidad para descartar que haya iniciado una relación con el cantante cubano Nesty, con quien fue ampayada besándose en una discoteca.

“¡Ay! Mi Nesty... (lo digo) por cariño, lo quiero mucho. Las veces que nos hemos visto en Perú, nunca ha pasado nada, es mi ‘causa’, buena vibra, buen corazón, más nada. Lo que vieron ese día (en la discoteca) es lo que pasó... Sí, es lindo. Cara bonita encuentras en todos lados, aquí nomás (Punta Cana) hay unos morenos que están”, agregó la intérprete de ‘U La La’, quien aseguró estar soltera y ocupada con su carrera musical.

VIDEO RECOMENDADO

Esto es guerra: las veces que el programa sufrió accidentes en vivo

A propósito del accidente sufrido en Esto es guerra con Elías Montalvo, no es la primera vez que se identifica riesgo en los juegos. La Sunafil aseguró que ya se encuentra investigando las causas del hecho.