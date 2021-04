Yahaira Plasencia tuvo una singular reacción al ser consultada sobre el exitoso debut que tuvo su expareja, el futbolista Jefferson Farfán, en club Alianza Lima. Ante las cámaras de “América Espectáculos”, la intérprete de “Y le dije no” le deseó lo mejor al deportista y prefirió no entrar en detalles.

“Prefiero no opinar, que le vaya bien. No tengo nada que decir”, indicó la salsera sobre el retorno de Farfán a las canchas.

Por otro lado, tras ser vinculada sentimentalmente con Pancho Rodríguez, Diego Zurek y Arturo Caballero, Yahaira aclaró que está soltera.

“No quiero nada con nadie, no me interesa, estoy enfocada en mi carrera y ya, punto. Pancho es un buen amigo, lo quiero un montón (…) Con Arturo, no lo frecuento mucho, solo cuando hay una parrilla (…) Y Diego Zurek es mi hermano, lo quiero muchísimo”, manifestó.

La salsera también se mostró incómoda por los comentarios que surgieron luego que se diera a conocer que se reunió con Arturo por Semana Santa. “¿No puedo tener una vida social como cualquier chica de mi edad? (…) Ya basta de tanta tontería”, dijo Yahaira ofuscada.

En otro momento, recordó que cuando era enamorada de Jefferson Farfán se limitó mucho a tener una vida social, pues prefería no salir para evitar rumores mal intencionados.

“Hace mucho tiempo yo tuve una relación complicada. No he tenido una vida social hace cuatro años, ya basta”, indicó Yahaira, quien está cansada de todos los rumores. Además, afirmó que no quiere tener un romance en estos momentos.

