Las críticas no les afectan y ellos siguen disfrutando de su amor y excentricidades. Luego que hicieran noticia por el millonario regalo que le dio Anuell AA a su esposa Yailin La Más Viral en su cumpleaños número 20, una mascota de 11 mil dólares, la pareja salió al centro comercial a mostrar al mundo entero al tierno perrito que ahora tienen como nuevo integrante de la familia. El video del paseo es viral en redes sociales y en él se ve a la rapera dominicana cargando al can y tomando de la mano al cantante puertorriqueño.

El pasado 4 de julio, Georgina Nicastro Guillermo Díaz celebró un año más de vida y esta vez como la flamante esposa del ex de Karol G. Además de la lujosa fiesta y la reserva en un restaurante, la joven también recibió una romántica sorpresa, pues el lugar estuvo decorado con globos rojos y blancos, flores y peluches. Además, en el techo se colocó un audiovisual con fotografías de ambos y durante la fiesta se proyectó un video con emotivas imágenes de ambos.

El perro de 11 mil dólares

Sin embargo, el derroche de dinero para festejar los 20 años de Yailin La Más Viral no fue lo único que llamó la atención, sino la millonaria cifra que pagó Anuell AA para regalarle un perro. El “Dios del trap” eligió una de las mascotas más caras del mundo: un Bichón Frisé de color blanco.

Yailin La Más Viral se lució con un conjunto muy ceñido y su millonario perrito en brazos. (Foto: captura @sueltalasopatv / Instagram)

El paseo viral cargando a su perro

La cuenta oficial en Instagram del programa ‘Suelta la Sopa’ difundió un video en donde se ve a la dominicana con un ajustado conjunto encendido de dos piezas: un top que dejaba al descubierto su abdomen y una falda hasta las rodillas. Lo que más llamó la atención fue que llevaba en sus brazos al perro, mientras camina de la mano de su esposo en el centro comercial.

Los comentarios no tardaron en llegar y algunos manifestaron en Instagram que el pobre animal estaba incómodo y hasta la compararon con Paris Hilton. “Pobrecito el perrito desesperado por salir de sus brazos ya que está incómodo, ¿no puede llevarlo con una cadenita para que el perrito esté mejor caminando?”, “Dios me perdone pero parece que lo exhibe por su precio y no porque le guste el perrito”, “Ella todo es por dinero. A ella no le interesa ese perrito. Cuando se estaba grabando la manera agresiva con la que lo apretó detrás de su cuello, terrible.. ella no es animal lover”, “Paris eres tú? no sabe ni cargarlo, en su vida ha tenido una mascota de ese calibre. Pobre animalito, no se siente cómodo porque no hay vínculo”, entre otros.

¿Quién es Yailin La Más Viral?

Georgina Nicastro Guillermo Díaz, conocida profesionalmente como Yailin La Más Viral, es una rapera y cantante dominicana. Nació el 4 de julio de 2002 en Santo Domingo, República Dominicana. Yailin firmó con Akino Mundial Music en el 2019.