Yiddá Eslava sorprendió a sus más de un millón 700,000 seguidores en Instagram al revelar -a través de una extensa publicación- que ella y su hijo Tomás, de cuatro años, fueron diagnosticados con autismo. La influencer compartió un emotivo post en que relató la manera tan brusca en la que en la que fue tratada antes antes de conocer este diagnóstico.

“En 4to de primaria le dijeron a mi mamá que tenía que repetir el año por que era una ‘retardada mental’ por no saber leer… Sabía leer y muy bien, solo que de pequeña leía mentalmente 3 veces cada palabra en mi cabeza antes de decirla, todo para no equivocarme… Jamás me preguntaron ¿por qué leía así?, simplemente ME ETIQUETARON, haciéndome sentir menos”, manifestó inicialmente.

“Midieron mi capacidad, como si juzgaran a un pez por su habilidad de trepar árboles, sin importarles, que podría vivir toda mi vida pensando que soy un inútil”, agregó. La también actriz indicó que cuando salió de ‘”Combate”, “muchos productores y conocidos me dijeron ¿cómo vas a renunciar? ¿estás loca? ¡No vas a encontrar nada mejor que combate! Otra vez minimizaron mi capacidad”.

La pareja de Julián Zucchi precisó que para ella “esas palabras alimentaban mi impetú y sed de crecer tanto, que tendría que gritarles para que me puedan oír. Siempre sentí (hasta en mis relaciones) que hablaba otro idioma, que mi sinceridad era atrevida, que la forma en la que veía al mundo solo yo la entendía”.

Seguidamente contó que “en enero de este año, mi hijo Tomás fue diagnosticado con autismo, y muchas personas que nos rodeaban, pensaron y afirmaron, que yo estaba en NEGACIÓN hacia el diagnóstico. No me costó entender las señales, esas que querían reescribir mi historia, darle respuesta a esas tantas preguntas que me venía haciendo a lo largo de mi vida”.

“Decidí hacerme una evaluación, a pesar que me decían ¿para qué te vas a hacer una prueba, si ya eres una personas exitosa?¿CUÁNDO EL AUTISMO HA SIDO SINÓNIMO DE FRACASO? ¿Y si eres autista? la GENTE TE VA A DEJAR DE SEGUIR Y LAS MARCAS DE CONTRATAR… EL AUTISMO NO ES UNA ENFERMEDAD, es parte de tu identidad, de tus características”, agregó.

La exchica reality también precisó a que si tras dar a conocer esto la “dejan de seguir y/o contratar (por ignorancia) por lo menos quiero que sepan qué TIENEN MÁS COSAS EN COMÚN CON UN AUTISTA DE LAS QUE CREEN. Somos más parecidos que diferentes, y que siempre siguieron a una autista, POR QUE SÍ… Descubrí y entendí, que NO ESTABA LOCA, QUE SIMPLEMENTE SOY AUTISTA”.

Al finalizar su post anunció que lanzará dos nuevos libros: “Te amo: El autismo y yo” y “La vaca kikiriki”, en los que hablará más a detalle sobre su diagnóstico. Dichas publicaciones de su autoría ya se encuentran en pre-venta al precio de S/49 (único precio por ambos).

